Frauenfußball-Landesliga SG Kirn/Kirn-Sulzbach übernimmt Tabellenführung Sascha Nicolay 14.09.2026, 12:32 Uhr

i Symbolbild dpa

Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach ist das einzige, daas nach vier Spieltagen in der Landfesliga der Frauen ein zweistelliges Punktekonto aufweist. Folgerichtig stehen die Kirnerinnen nun auf Platz eins.

In der Frauenfußball-Landesliga hat der VfR Baumholder seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der mit drei Siegen – 5:1 in Stambach, 2:1 in Weiersbach und 4:1 gegen Münchweiler stark gestartete Aufsteiger unterlag dem TuS Heltersberg 0:1.Spitzenreiter ist nun die SG Kirn/Kirn-Sulzbach, die durch Tore von Hanna Emrich (2) und Anna Marschall einen 0:1-Pausenrückstand beim ASV Winnweiler in einen 3:1-Sieg umbog.







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