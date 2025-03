Der Stachel der Enttäuschung saß tief, das sollte er aber nicht allzu lange. Denn direkt nach dem bitteren 1:2 (1:1) im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen gegen den FC Ingolstadt 04 richtete Florian Stein, Geschäftsführer der SG 99 Andernach, eindringliche Worte an die konsternierte Mannschaft: „Leute, es sind noch 24 Punkte zu vergeben. 24! Morgen trainieren wir weiter, fahren am nächsten Sonntag nach Meppen und holen uns die heute verlorenen Punkte zurück – das ist alternativlos.“

Zu allem Überfluss fiel Andernach durch die 13. Niederlage auf den letzten Tabellenplatz zurück, weil sich das bisherige Schlusslicht aus Freiburg mit einem 0:0 in Weinberg an den Bäckermädchen vorbeischob. Was die Aufgabe bis zum Saisonfinale am 18. Mai zwar insgesamt nicht einfacher macht, sie aber auch nicht unmöglich erscheinen lässt. Der Abstand zum rettenden Ufer wuchs aber auf fünf Zähler an.

„Obwohl wir über 90 Minuten das Spiel dominiert haben, wurden wir für unsere Leistung leider nicht belohnt.“

Isabelle Hawel, Trainerin der SG 99 Andernach

Trainerin Isabelle Hawel war unmittelbar nach der vermeidbaren Pleite auf dem Kunstrasenplatz der Mendiger Ausweichspielstätte restlos bedient, sie war überdies mit diversen Entscheidungen der Schiedsrichterin ganz und gar nicht einverstanden. Dann ergänzte sie: „Wir haben mutig verteidigt, immer wieder gute Lösungen gefunden, viele Bälle erobert. Und obwohl wir über 90 Minuten das Spiel dominiert haben, wurden wir für unsere Leistung leider nicht belohnt.“

Zum Spielgeschehen: Der Gastgeber übernahm von Beginn an die Initiative, musste aber nach zwei Halbchancen durch Isabelle Pfeiffer und Maren Weingarz mal wieder einem Rückstand hinterherhecheln. Ein Eckball von der rechten Ingolstädter Angriffsseite segelte ungehindert durch den Fünfmeterraum, am hinteren Pfosten entpuppte sich die völlig freistehende Nadja Burkard per Kopf als dankbare Abnehmerin – 0:1 (10.).

i Carolin Schraa (links) mit dem Schuss zum 1:1 Ausgleich. Norina Tönges

Was folgte, waren wütende, aber wenig zielgerichtete Attacken der SG 99. Kathrin Schermuly wurde hart an der Strafraumgrenze gefoult, doch statt des erhofften und lautstark geforderten Elfmeters verlegte die Schiedsrichterin den Tatort nach außerhalb des Strafraums. „Super fragwürdig, Das war klar drin“, hatte Hawel einen ganz anderen Blick aufs Geschehen. Den fälligen Freistoß setzte Carolin Schraa ganz knapp am anvisierten Ziel vorbei (29.).

Es schloss sich ein beherzter Konter der Gäste an, der fast zum zweiten Gegentreffer geführt hätte. Pija Reininger steuerte über links allein auf Torhüterin Laura van der Laan zu, aber die verhinderte beim Abschluss reflexartig das drohende 0:2 (36.). Und so entwickelte sich mehr und mehr das Gefühl, dass sich alles an diesem sonnigen Vormittag doch noch zum Guten wenden könnte, zumal Schraa mit ihrem fünften Saisontreffer im erst sechsten Einsatz den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff markierte. Kapitänin Lisa Kossmann setzte den Ball aus halblinker Position vehement an die Latte, den abprallenden Ball verwertete die Nummer sieben ganz trocken im Stile einer Torjägerin – 1:1 (44.).

Pfeiffer verpasst die Andernacher Führung

Nur eine Minute später wäre Pfeiffer sogar fast die Führung geglückt, ihren Kopfball verzog sie allerdings. So wollte die SG 99 die Partie nach der Pause drehen, doch der Schuss ging plötzlich nach hinten los. Nach Körperkontakt mit Innenverteidigerin Leonie Krump sank Reininger im Strafraum zu Boden. Der Elfmeterpfiff der Schiedsrichterin zog heftige Proteste und Gelbe Karten gegen Hawel und Athletiktrainer Nino Herrscher nach sich. Was nichts am erneuten Rückstand änderte: Kerstin Bogenschütz verwandelte eiskalt unter die Latte, nichts zu halten für van der Laan – 1:2 (64.).

Auf der Gegenseite kam in der Schlussoffensive die eingewechselte Sarah Klyta zu Fall, aber auch das war für die Unparteiische nicht elfmeterreif (83.). Weder diese Szene noch einige tumultartige Situationen vorm FCI-Tor brachten den gewünschten Erfolg. Keine Frage, dass die Köpfe nach dem Ende erst einmal nach unten gingen. Achtmal bietet sich der SG 99 nun noch die Gelegenheit, sich selbst aus dem Schlamassel zu ziehen. Die ersten drei der offenen 24 Punkte wollen die Bäckermädchen beim SV Meppen holen, der aber den dritten Aufstiegsplatz noch fest im Visier hat.