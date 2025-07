Die Zweitliga-Reserve der SG 99 Andernach soll vor allem jungen Talenten den Sprung nach oben ermöglichen. Ein neues Trainerduo will diesen Weg fortsetzen – und den Klassenverbleib in der Regionalliga schaffen.

Mit einem neuen spannenden Trainerduo geht die zweite Mannschaft der SG 99 Andernach in die Saison der Frauen-Regionalliga. Beste Bäckermädchen-Tradition verkörpert Katharina Sternitzke, die sich nach ihrer aktiven Karriere Verdienste um den Nachwuchs der Bäckermädchen erworben hat, als Jugend-Koordinatorin und zuletzt als Teamchefin der U17 in der Bundesliga. Ihren neuen Kollegen hat die 37-Jährige bei einer Trainerfortbildung kennengelernt. „Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden“, erinnert sich Sascha Oestreich an den ersten Kontakt, „dann kam die Anfrage, ob ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen könnte.“ Oestreich, der mit den Männern des TuS Immendorf in die Rheinlandliga aufstieg und das Pokalfinale erreichte, hatte nach seiner Zeit bei der U19 von TuS Koblenz keinen Trainerjob, aber einige Angebote. „Den Ausschlag gab meine Frau“, gibt er zu, „sie sagte: Das hast du doch noch nie gemacht, raus aus der Komfortzone!“

Aufgabenteilung auf Augenhöhe

Im Trainerteam ist der 52-jährige Coach vor allem für die Inhalte verantwortlich. „Ich lege sehr viel Wert auf Fitness“, beschreibt er seinen Weg, „mein Programm ist anstrengend, da macht die eine oder andere schon mal dicke Backen.“ Doch insgesamt beeindrucken ihn die Disziplin und das Spielverständnis seiner Schützlinge: „Die Mädels wollen, so macht es Spaß.“ Die Aufgabenteilung zwischen Sternitzke und Oestreich erfolgt „auf Augenhöhe“, sagt der männliche Part, „es gibt keine Hierarchie. Katharina hat ihre Stärken, ich habe meine.“

„Wenn viele Spielerinnen nach oben gehen, ist das ein Zeichen für gute Trainerarbeit.“

Trainer Sascha Oestreich über eines seiner Ziele

Für die Andernacher Zweite geht es in der dritthöchsten Spielklasse in erster Linie um den Klassenverbleib. Nachdem sich der FSV Mainz 05 in die 2. Liga verabschiedet hat, gelten die etablierten Teams aus Saarbrücken, Elversberg und Bad Neuenahr als die stärksten. In der abgelaufenen Spielzeit führte das Trainerduo Michelle Potthast und Sarah Krumscheid das Team auf einen sicheren neunten Platz, am Ende stieg nur der saarländische SV Dirmingen ab, der sich als nicht konkurrenzfähig erwies und nur einen Punkt holte.

Doch Punkte und Platzierungen spielen für Andernachs Zweite nicht die Hauptrolle, vorausgesetzt, der Klassenverbleib wird geschafft: „Wir wollen eine gute Durchlässigkeit schaffen“, erklärt Oestreich, „wenn viele Spielerinnen nach oben gehen, ist das ein Zeichen für gute Trainerarbeit.“ Jüngstes Vorbild, wie der Sprung nach oben gelingen kann, ist Malou Müller, die sich als 18-Jährige binnen einer Saison einen Stammplatz in der Andernacher Zweitligamannschaft erspielt hat.

Vier Talente aus dem eigenen Nachwuchs im Kader

Im aktuellen Kader der zweiten Mannschaft stehen einige Spielerinnen, die schon Erfahrungen in der 2. Liga gesammelt haben. Das Hauptaugenmerk aber liegt auf dem Nachwuchs, gleich vier Talente aus dem Verein füllen den Kader auf. „Wir müssen unseren jungen Spielerinnen eine klare Perspektive bieten“, sagt SG-Geschäftsführer Florian Stein. Trotzdem ist ein einstelliger Tabellenplatz das Ziel. „Abstiegskampf ist eine Herausforderung“, sagt Sascha Oestreich, „aber es ist auch schön, in Ruhe arbeiten zu können.“

i Das neue Duo an der Seitenlinie der Bäckermädchen-Reserve: Katharina Sternitzke und Sascha Oestreich. Tobias Jenatschek

Der Kader der SG 99 Andernach II

Zugänge: Marisa Montuori (DJK Südwest Köln), Kira Mehnert, Lena Nicodemus, Amy Schmidt, Sophia Hilgert (alle eigene Jugend).

Abgänge: Luisa Deckenbrock (SC 13 Bad Neuenahr). Leni Hepfer (FC Urbar), Anga Bartzen (Bayer 04 Leverkusen U23), Theresa Brück (SG Sohren), Rinesa Alija (1. Mannschaft).

Kader, Tor: Hannah Augustin, Victoria Prassel, Sophia Hilgert.

Abwehr: Luisa Mais, Laureen Ackermann, Anette Klyta, Lena Nicodemus, Caroline Asteroth.

Mittelfeld: Hannah Happ, Berit Reich, Emily Otto, Loredana Martini, Natalie Poppe, Amy Schmitt, Sari Schiffers, Kira Mehnert, Marisa Montuori.

Angriff: Luisa Schmitgen, Jeanette Harttung, Lisa Weise, Hannah Ackermann, Joelina Martini.

Trainer/in: Katharina Sternitzke, Sascha Oestreich.

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz.

Favoriten: Saarbrücken, Bad Neuenahr, Elversberg.