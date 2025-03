Es sieht nicht sonderlich gut aus für die Andernacher Fußballerinnen im Abstiegskampf der 2. Bundesliga, es ist aber längst noch nichts entschieden. Eine Überraschung wie beim 1:0 in der Vorsaison würde der SG 99 auswärts in Meppen guttun.

Die noch verfügbaren Spiele werden immer weniger, das Punktekonto wächst parallel allerdings nicht wie gewünscht: Der Abstiegskampf für die Fußballfrauen der SG 99 Andernach in der 2. Bundesliga spitzt sich mehr und mehr zu, da muss Trainer Thomas Strotzer auch vorm Spiel beim ambitionierten SV Meppen (Sonntag, 11 Uhr) zwangsläufig so etwas wie Zweckoptimist bleiben. Den Glauben an den Klassenverbleib hat im Lager der Bäckermädchen noch niemand verloren.

Natürlich geht der Blick jetzt in schöner Regelmäßigkeit auch auf die anderen Plätze bei Partien der mitabstiegsbedrohten Konkurrenz. Und auch über den kommenden 19. Spieltag hinaus. Denn nach der Begegnung in Meppen trifft die SG 99 zunächst zu Hause (dann wieder auf heimischem Rasenplatz) auf den FSV Gütersloh (ein Zähler mehr) und anschließend nach zweiwöchiger Pause auswärts auf den punktgleichen SC Freiburg II. Keine Frage, dass sich die Andernacherinnen bis Mitte April eine deutlich bessere Ausgangssituation verschaffen möchten für die entscheidenden Wochen der Saison.

Sand stoppt die Meppener Siegesserie

Zurück ins Hier und Jetzt: Nach ansprechender Leistung und vielen (vergebenen) Chancen musste sich die SG 99 dem FC Ingolstadt mit 1:2 geschlagen geben und so ein Team im Tabellenkeller erst einmal ziehen lassen. Auch wenn Quervergleiche hinken: Meppen seinerseits schlug Ingolstadt am 16. Februar mit sage und schreibe 7:3, verbuchte überdies nach der Winterpause drei weitere Siege ohne jeden Gegentreffer. Erst vor Wochenfrist wurde der Lauf der von Thomas Pfannkuch trainierten Emsländerinnen (sechs Siege, ein Unentschieden) beim 0:1 in Sand gestoppt – Julia Matuschewski traf den SVM per fulminantem Freistoß in der Schlussphase mitten ins Herz. Pfannkuch hakte die Niederlage im Aufstiegsrennen schnell ab: „Wir wollen das hinter uns lassen und mit einem Sieg eine neue Serie starten.“

Isabelle Hawel, die mit Strotzer das Andernacher Trainergespann bildet, entgegnet: „Auch wir möchten natürlich gerne den Grundstein für eine Serie legen.“ In der Hinrunde schaffte die SG 99 ein torloses Remis gegen Meppen. Eine Wiederholung beim Aufstiegsaspiranten wäre wohl schon als Erfolg zu werten, wenn auch vereinzelte Punktgewinne den Andernacherinnen nur bedingt weiterhelfen würden. Strotzer hat trotz der vorangegangenen Niederlage gegen Ingolstadt ein positives Gefühl: „Wir haben es im Prinzip gut gemacht und uns viele Chancen erarbeitet – daran wollen wir anknüpfen.“ Und: „Wir gehen jetzt jedes Spiel so an, als ob es schon unser letztes wäre. Zurückhaltung ist nicht mehr angebracht, das macht auch keinen Sinn. Grundsätzlich wissen wir ja, dass in dieser Liga kein Gegner einfach ist.“

In Vorsaison gab’s ein 1:0 für Andernach

Personell kann er bis auf eine Ausnahme auf den Kader der Vorwoche vertrauen: Isabell Pfeiffer, die auf der linken Seite unermüdlich die Schiene beackerte, verletzte sich früh, biss aber bis zur 56. Minute auf die Zähne. Für sie kam Sarah Klyta ins Spiel. Ist die Nummer elf der Bäckermädchen nun eine Option von Beginn an? „Klar, warum nicht?“, fragt Strotzer und ergänzt: „Aber wir haben auch Alternativen auf der Bank wie beispielsweise Paula Petri.“ Die kam im Winter als offensive Verstärkung vom SC Fortuna Köln und könnte Leonie Stöhr auf dem Flügel entlasten, sodass diese in der Mitte wieder mehr zur Geltung kommt. Gedankenspiele, die das Trainergespann bis Sonntag zum Abschluss bringen muss. In der Hänsch-Arena wird die SG 99 versuchen, dem 1:0-Sieg aus der Vorsaison an gleicher Stätte (Leonie Wäschenbach erzielte das Tor des Tages) nun eine ähnliche Überraschung folgen zu lassen.