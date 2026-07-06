Positives Fazit bei Andernach SG 99 gewinnt 6:1 gegen Reserve des FSV Mainz 05 Tim Hammer 06.07.2026, 12:38 Uhr

i Andernachs Neuzugang Nele Gärtner (rechts) startete im Testspiel direkt von Beginn an. Norina Tönges

Die SG 99 Andernach siegt im Testspiel mit 6:1 gegen Mainz. Narjiss Ahamad glänzt mit einem Doppelpack. Überraschungen und starke Leistungen prägen die Partie des Frauen-Zweitligisten.

Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach haben ihr Testspiel gegen die Reserve des FSV Mainz 05 mit 6:1 gewonnen. Die Bäckermädchen aus Andernach gingen früh in Führung durch ein Eigentor der Mainzerin Magda Lilly Wiesel (2.). In der 18. Minute machten die Gastgeberinnen aus der Landeshauptstadt das Missgeschick wett und kamen durch einen Treffer von Sarah Clarke zum 1:1-Ausgleichen.







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