Andernach spielt auswärts SG 99-Frauen haken 0:7 ab und blicken nach Bochum Stefan Kieffer 03.10.2025, 08:06 Uhr

i Andernachs Mittelfeldkraft Kathrin Schermuly, hier links im Duell mit der Leipzigerin Marleen Schimmer, droht wegen Achillessehnenbeschwerden für das Auswärtsspiel der SG 99 in Bochum auszufallen. Norina Toenges. Norina Tönges

Nach dem erfolglosen Ausflug in den DFB-Pokal geht es für die Andernacher Fußballerinnen in der 2. Liga mit dem Auswärtsspiel in Bochum weiter.

Im DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten RB Leipzig waren die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach chancenlos, dennoch war die Flut der Gegentore beim 0:7 (0:5) nicht nur für SG-Trainerin Isabelle Hawel des Schlechten zu viel. „Wir haben schon knappere Ergebnisse gegen Bundesligisten erzielt“, erinnert sie, „aber es bringt jetzt nichts, dem nachzuweinen.







