Nach dem erfolglosen Ausflug in den DFB-Pokal geht es für die Andernacher Fußballerinnen in der 2. Liga mit dem Auswärtsspiel in Bochum weiter.
Im DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten RB Leipzig waren die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach chancenlos, dennoch war die Flut der Gegentore beim 0:7 (0:5) nicht nur für SG-Trainerin Isabelle Hawel des Schlechten zu viel. „Wir haben schon knappere Ergebnisse gegen Bundesligisten erzielt“, erinnert sie, „aber es bringt jetzt nichts, dem nachzuweinen.