Andernach empfängt Warbeyen SG 99-Frauen erwarten in Mendig das Schlusslicht Stefan Kieffer 20.11.2025, 13:24 Uhr

i Beim 2:0-Auswärtssieg in Wolfsburg überzeugten die Zweitligafußballerinnen der SG 99 Andernach (am Ball Leonie Krump) mit einer starken Mannschaftsleistung. Gegen den Tabellenletzten VfR Warbeyen wollen die Bäckermädchen am Samstag in Mendig nachlegen. Norina Tönges

Die Andernacher Fußballerinnen tragen erstmals in dieser Saison ein Heimspiel in Mendig aus. Und auf dem dortigen Kunstrasen soll gegen das noch sieglose Schlusslicht aus Warbeyen natürlich ein Sieg her.

Am Samstag ist sozusagen Winteranfang für die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach. Wie in den vergangenen Jahren auch, wird der aktuelle Tabellenfünfte seine Heimspiele in der kalten und nassen Jahreszeit auf dem Kunstrasenplatz in Mendig austragen, um den Naturrasen im heimischen Stadion zu schonen.







