Die vormals dritte Frauenmannschaft der SG 99 Andernach verfügt in der neuen Saison über einen 39-köpfigen Pool an Spielerinnen. Und gliedert sich damit künftig in eine U23-Einheit (Rheinlandliga) und ein U19-Team (WDFV-Meldeliga).

Die SG 99 Andernach widmet sich fortan verstärkt der Nachwuchsförderung, hier speziell im Übergangsbereich zu den Seniorinnen. Alles, was in der weiblichen Jugend der U17 entwächst, darf respektive muss bei den Frauen mitmachen. Als einziger Verein aus dem Rheinland haben die „Bäckermädchen“ somit schon in der Vorsaison sozusagen als Zwischenlösung eine U19 aus der Taufe gehoben, um diesen Übergang ein Stückweit zu erleichtern. Dieses Team spielt auch weiterhin in einer eigenen Liga, die vornehmlich aus renommierten Clubs aus dem Westdeutschen Fußballverband besteht, wie zum Beispiel der 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach oder Bayer 04 Leverkusen. Neu dabei sind in diesem Jahr zwei weitere Teams aus den Landesverbänden Rheinland und Saarland, der FSV Mainz 05 und der 1. FC Saarbrücken.

Darüber hinaus bildet die SG 99 eine U23-Einheit, die in der höchsten Verbandsklasse der Frauen an den Start geht. In der Vorsaison war das im Prinzip die dritte Welle der Andernacherinnen, die sich nach durchwachsenem Start mit einer respektablen Rückrunde den Klassenerhalt als Zehnter im 13-köpfigen Teilnehmerfeld verdiente. Insgesamt stehen Trainerin Mareike Dietzler und ihren beiden Mitstreitern Dominik Giliberto (vornehmlich für die U19 verantwortlich) und Arnd Körper insgesamt 39 Spielerinnen für dieses Projekt zur Verfügung.

„Wir möchten mit der Neuausrichtung allen Spielerinnen, die die ersten Schritte im Seniorinnenbereich gehen, die bestmögliche Weiterentwicklung bieten.“

Mareike Dietzler, Trainerin im Andernacher U23/U19-Bereich

Die 30-jährige Dietzler, seit nunmehr zwölf Saisons als Spielerin im Verein und nach ihrem Kreuzbandriss nur noch an der Seitenlinie im Einsatz, kennt die Herausforderungen der Szene praktisch aus dem FF: „Wir möchten mit der Neuausrichtung allen Spielerinnen, die die ersten Schritte im Seniorinnenbereich gehen, die bestmögliche Weiterentwicklung bieten. Die Mädels bekommen durch die doppelten Möglichkeiten in der U19-Meldeliga und der Rheinlandliga alle viel Spielzeit und können sich unter vielfältigen Bedingungen beweisen. Dabei winkt die Meldeliga mit attraktiven Gegnern wie Schalke, Köln oder Gladbach. Und innerhalb der Rheinlandliga werden Erfahrungen gegen gestandene Seniorinnenmannschaften gesammelt. Uns Trainern liegt dabei vor allem die persönliche und sportliche Entwicklung der jungen Spielerinnen am Herzen. Wir sind uns sicher, dass wir mit diesem Projekt den Schritt in die richtige Richtung gemacht haben.“

Der Kader der SG 99 Andernach U23 / U19

Zugänge: Shkendi Ramadani, Marie Knopp (beide SG Vettelschoß/St. Katharinen), Julia Kohns, Vanessa Ademoye, Mia Böhm, Daniella Awah (alle FV Rübenach), Melody Müller (Spfr Ippendorf), Besa Zakolli (1. FFC Neuwied).

Abgang: Diana Schiller (SC Fortuna Köln).

Kader, Tor: Clara von Kölichen, Julia Kohns, Sophia Hilgert.

Abwehr: Anouk Stüwe, Besa Zakolli, Carolin Becker, Celine Grontzki, Elina Lergenmüller, Elisa Wetzlar, Greta Blumberg, Hannah Lahr, Jana Engels, Melike Damar, Nora Reuland, Sina Körper.

Mittelfeld: Alana Bach, Amelia Lopez, Amelie Dudkiewicz, Caitlin Dudkiewicz, Clara Schilk, Dilek Cetin, Emilia Thönnessen, Franca Becker, Hannah Müller, Lena Zschiesche, Leonie Mauren, Lilly Schmidt, Marie Braasch, Marie Knopp, Marie Schneider, Valerie Vienken, Vanessa Ademoye.

Angriff: Daniella Awah, Elinor Schneider, Giulia Fioretti, Melody Müller, Mia Böhm, Shkendi Ramadani, Vitoria dos Santos.

Trainer/in: Mareike Dietzler, Dominik Giliberto, Arnd Körper.

Saisonziel: sportliche Weiterentwicklung der jungen Mannschaft und sicherer Platz im Mittelfeld der Tabelle.

Favoriten: Diez-Freiendiez, Bitburg.