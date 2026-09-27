Die SG 99 Andernach hat den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals verpasst. Beim 1:2 gegen den SC Freiburg legten die Andernacherinnen jedoch einen starken Auftritt hin.
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Die Frauen der SG 99 Andernach haben im Fußball DFB-Pokal gegen den SC Freiburg mit 1:2 (0:2) verloren. Somit ist die SG 99 wie auch in der Saison 2022/2023 gegen den SC aus dem Pokal ausgeschieden. Jedoch damals in der zweiten Runde mit 2:3. Trotz des Rückstandes zeigten die Andernacherinnen besonders in der zweiten Spielzeit eine gute kämpferische Leistung gegen den klassenhöheren Bundesligisten.