Niederlage gegen Freiburg SG 99 Andernach verpasst die Überraschung knapp Emily Klinkner 27.09.2026, 07:21 Uhr

i Die SG 99 Andernach (rechts Rinesa Alija) hielt im Pokalspiel gegen den SC Freiburg (am Ball Julia Stierli) stark mit und musste sich dem Erstligisten nur knapp geschlagen geben. Norina Tönges

Die SG 99 Andernach hat den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals verpasst. Beim 1:2 gegen den SC Freiburg legten die Andernacherinnen jedoch einen starken Auftritt hin.

Die Frauen der SG 99 Andernach haben im Fußball DFB-Pokal gegen den SC Freiburg mit 1:2 (0:2) verloren. Somit ist die SG 99 wie auch in der Saison 2022/2023 gegen den SC aus dem Pokal ausgeschieden. Jedoch damals in der zweiten Runde mit 2:3. Trotz des Rückstandes zeigten die Andernacherinnen besonders in der zweiten Spielzeit eine gute kämpferische Leistung gegen den klassenhöheren Bundesligisten.







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