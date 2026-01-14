Erster Testlauf im neuen Jahr SG 99 Andernach verliert gegen Mainz 05 mit 0:4 Stefan Kieffer 14.01.2026, 12:14 Uhr

i Das Nachsehen hatten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach im Testspiel gegen Mainz 05 (rote Trikots) - die Bäckermädchen unterlagen 0:4. Norina Tönges

Ein Testspiel unter widrigen Bedingungen: Die SG 99 Andernach unterlag im Testspiel gegen Ligakonkurrent FSV Mainz 05 mit 0:4. Auf schneebedecktem Kunstrasen rutschten die Gastgeberinnen förmlich durch die Partie.

Das erste Testspiel nach der kurzen Winterpause haben die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen den Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 mit 0:4 (0:2) verloren. Die äußeren Bedingungen bei der ersten Niederlage der Bäckermädchen gegen die 05er – nach dem klaren 3:0 für Andernach im September des letzten Jahres und vier Siegen sowie einem Remis in fünf Freundschaftsspielen – waren allerdings einem echten ...







Artikel teilen

Artikel teilen