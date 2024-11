Aus für Steinbach und Willinek SG 99 Andernach setzt auf neues Trainerteam 06.11.2024, 11:36 Uhr

i Magdalena Schumacher (links), Isabelle Hawel (Mitte) und Vanessa Zilligen werden das Zweitliga-Team der SG 99 Andernach fortan trainieren. Tobias Jenatschek/Verein

Nach einem missglückten Saisonstart hat sich Fußball-Zweitligist SG 99 Andernach von seinem Teamchef André Steinbach sowie dessen Assistentin Verena Willinek getrennt - und drei Nachfolgerinnen präsentiert.

Neun Spiele hat die SG 99 Andernach in dieser Saison in der 2. Frauenfußball-Bundesliga absolviert. Die Bilanz: zwei Siege, zwei Remis, fünf Niederlagen und ein Torverhältnis von 4:12. Am vergangenen Wochenende unterlagen die „Bäckermädchen“ dem Hamburger SV mit 0:4.

