Das lief rund für die Bad Neuenahrer Fußballerinnen: Im Heimspiel gegen den SV Ober-Olm war der hohe Sieg des SC 13 nie in Gefahr.

Mit einem 6:0 (4:0)-Erfolg über den SV Ober-Olm haben sich die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr in der Regionalliga Südwest wieder auf den dritten Platz vorgeschoben. Die Kurstädterinnen hatten im Apollinarisstadion jederzeit alles im Griff gegen die Abstiegskandidatinnen aus Rheinhessen.

Und das, obwohl der SC 13 in der gesamten zweiten Halbzeit in Unterzahl spielte. Die Rote Karte gegen Marisol Kröncke nach einem Wortgefecht mit der Gegenspielerin war beim Kabinengang das einzig Negative an einem ruhigen Nachmittag. Das Fehlen der Offensivspielerin war nach der Pause kaum zu bemerken. Zu überlegen und sicher präsentierte sich die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer.

i Drei gegen einen: Bad Neuenahrs Celine Dickopf (in Rot) im Kopfallduell. Martin Gausmann

Zu deutlich war zum Zeitpunkt der Roten Karte schon der Spielstand. Léa Daiz traf nach zwei gut vorgetragenen Angriffen über die Außen zum 1:0 (7.) und 2:0 (12.). Dazwischen leistete sich Paula Gau sogar noch einen Fehlschuss aus elf Metern nach Foul an ihr selbst (10.). Ann-Kathrin Goltermann (20.) und Gau (25.) stellten mit Distanzschüssen auf 4:0 – und es hätte zur Pause auch schon noch deutlicher stehen können.

Der SC 13 hatte Chancen im Minutentakt, Ober-Olm kam kaum aus der eigenen Hälfte. Nach der Pause ging es etwas ruhiger zu. Daiz schaffte noch ihren dritten Treffer (58.). Sonja Bartoschek machte das halbe Dutzend mit einem Abstauber voll (66.). „Es war ein Spiel auf ein Tor, das wir noch deutlicher hätten gestalten können. Auch zu zehnt. Wir konnten etwas für unser Torverhältnis tun und wurden wirklich wenig gefordert. Mehr ist wirklich nicht zu sagen“, erklärte Kremer.

SC 13 Bad Neuenahr: Wenzl – Lang, Schumann (60. Lotzien), Goltermann, Kirst (75. Fuhs), Gau, Dickopf (60. Rubröder), Tokmak, Daiz, Kröncke, Bartoschek (75. Pung).