Weite Fahrt zum TuS Weitefeld-Langenbach – und ein hartes Stück Arbeit mit ihm, das war das Fazit nach dem 3:1-Auswärtssieg der Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach. Der stand bereits zur Pause fest und ließ die Hunsrückerinnen auf den dritten Tabellenplatz mit 35 Punkten klettern. Ihre Gastgeberinnen stehen auf dem vorletzten Rang mit jetzt acht Punkten, verkauften sich aber sehr gut.

„Sie haben uns das Leben schwer gemacht, es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser. Der bekam zwar das, was man sich als Trainer wünscht: eine frühe Führung. Aber das Tor seiner Tochter Kim Tannhäuser nach acht Minuten, das von Laura Rode drei Minuten später und schließlich das 3:0 durch Len Kliebe per Foulelfmeter ließ vielleicht eine gewisse Lockerheit aufkommen. Josephine Greb verkürzte ebenfalls per Elfmeter nach 29 Minuten, in der zweiten Hälfte musste Holzbachs Torhüterin Axinia Thiemann einige Mal in höchster Not retten, es blieb beim 3:1.