FFC-Sieg gegen SC13 ohne Jubel Schwere Verletzung dämpft Freude über Fischers Hattrick Marco Rosbach 15.03.2026, 17:46 Uhr

i Montabaurs Torjägerin Marie Fischer (Mitte), hier auf dem Weg zum 2:0 verfolgt von Evelyn Kirst (links), machte mit ihrem Hattrick den Unterschied. Bad Neuenahrs Torfrau Mari Wenzl (rechts) war in der 55., 58. und 80. Minute machtlos. Marco Rosbach

Es war ein denkwürdiges Spiel, überschattet von einer schweren Verletzung, einer Unterbrechung und einem Krankenwageneinsatz. Sportlich war der 1. FFC Montabaur im Klassiker gegen den SC 13 Bad Neuenahr obenauf. Marie Fischer machte den Unterschied.

Siege gegen den SC 13 Bad Neuenahr sind Feiertage, die beim 1. FFC Montabaur lange in Erinnerung bleiben. Das wird auch bei diesem 3:1 (0:0) gegen den alten Rivalen am ersten Spieltag nach der Winterpause in der Frauen-Regionalliga Südwest so sein, allerdings ist die Erzählung eine andere.







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