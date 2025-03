Langsam wird es eng für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach in der 2. Bundesliga: Nach der Niederlage in Meppen ist der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze auf sechs Punkte angewachsen.

Die Luft wird immer dünner für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Auch beim Aufstiegsaspiranten SV Meppen war für die Bäckermädchen nichts zu holen, auch wenn die Niederlage im Emsland mit 1:4 (0:1) deutlicher ausfiel, als die Andernacher es verdient gehabt hätten.

Sieben Spiele bleiben dem aktuellen Tabellenschlusslicht noch, um den Sechs-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer aufzuholen. „Das ist nicht unmöglich“, strahlte SG-Trainerin Isabelle Hawel unerschütterlichen Optimismus aus, „aber dafür müssen wir jetzt langsam anfangen, zu gewinnen.“ Gegen die beiden nächsten Gegner aus Gütersloh und Freiburg, die nächsten Nachbarn im Tabellenkeller, sind Siege schon fast Pflicht.

Mit erster Hälfte ist SG99-Trainerduo zufrieden

Zufrieden war das Andernacher Trainerteam Isabelle Hawel und Thomas Strotzer mit der ersten Halbzeit. „Da waren wir durchaus auf Augenhöhe“, stellte die Trainerin fest. Mit hohem Pressing und aggressiver Zweikampfführung rückten die Bäckermädchen dem heimstärksten Team der Liga zu Leibe. Carolin Schraa vergab schon in der 3. Minute eine Großchance für die SG, als sie frei aus 13 Metern den Ball in die Arme von Meppens Torhüterin Thea Farwick schoss – gut 20 Minuten lang spielte sich das Geschehen weitgehend in der Meppener Hälfte ab.

Die Gastgeberinnen setzten ganz auf Umschaltspiel, was ihnen durch einen Pfostenschuss von Sarah Preuss die erste Möglichkeit bescherte (7.). Vier Minuten später traf Andernachs Maren Weingarz mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze ebenfalls Aluminium, „da fehlten nur ein paar Zentimeter“, ärgerte sich Hawel.

Andernach kann im Strafraum nicht klären – 0:1

Die Gastgeberinnen, die als Tabellendritter den Bundesligaaufstieg im Visier haben, erwiesen sich als cleverer im Ausnutzen der Chancen. Als Andernach den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum klären konnte, traf Selma Licina mit einem Schrägschuss ins lange Eck zur Meppener Pausenführung (25.). Doch beim 0:1 war noch nichts verloren, für die zweite Halbzeit nahmen sich die Andernacher Frauen einiges vor.

Die guten Vorsätze waren indes schon bald Makulatur. Nach einem langen Schlag aus der Meppener Abwehr lief Sarah Preuss allein aufs Andernacher Tor zu, legte quer, und Ayleen Seyen schob ungehindert zum 2:0 ein (52.). Wieder einmal zeigte sich, dass die Andernacherinnen in der Defensive ein Geschwindigkeitsproblem haben.

Maren Weinarz gelingt schnell der Anschlusstreffer

„Das ist definitiv derzeit unser größtes Manko“, bestätigte Hawel. Hoffnung keimte auf, als Maren Weingarz nur zwei Minuten später nach Lisa Kossmanns Ecke von rechts einen Patzer von Torfrau Farwick ausnutzte und den Ball ins lange Eck schob zum 1:2-Anschlusstreffer (54.).

Das dritte Tor für Meppen brach der SG 99 das Genick. Virag Nagy lief allen Gegnerinnen davon und legte der kurz zuvor eingewechselten Laura Bröring zum 3:1 auf (62.). Danach gingen bei Andernach die Köpfe runter, Bröring stand erneut ganz frei, als sie ihren Doppelpack zum 4:1 schnürte (76.).

„Im Vergleich zur Niederlage gegen Ingolstadt, als wir richtig gut gespielt haben und drei Elfmeter hätten bekommen müssen, haben wir heute verdient verloren.“

Andernachs Trainerin Isabelle Hawel

„Im Vergleich zur Niederlage gegen Ingolstadt, als wir richtig gut gespielt haben und drei Elfmeter hätten bekommen müssen, haben wir heute verdient verloren“, zog Hawel ihr Fazit. „Wir hatten zu viele Ballverluste, haben zu viele Konter zugelassen und sind einem starken Gegner ins offene Messer gelaufen.“

SG99 Andernach: Van der Laan – Engels (81. Müller), Krump, Schumacher, Weingarz – Kossmann (81. Hisenaj), Schermuly – Stöhr, Wäschenbach (81. Schulz), Klyta (81. Reifenberg) – Schraa (73. Petri).

Schiedsrichterin: Lara Wolf (Wilhelmshaven). Zuschauer: 481.

Tore: 1:0 Selma Licina (25.), 2:0 Ayleen Seyen (52.), 2:1 Maren Weingarz (54.), 3:1 Laura Bröring (62.), 4:1 Laura Bröring (76.).

Nächste Aufgabe für die SG 99: Am Sonntag, 30. März, 14 Uhr, Heimspiel gegen FSV Gütersloh.