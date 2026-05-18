Fußball-Rheinlandliga: ﻿Schlussoffensive bringt nichts Zählbares mehr ein Stefan Nink 18.05.2026, 14:42 Uhr

i Lisa Kilian (links) verkürzte zwar mit ihrem 22. Saisontor auf 1:2, doch die Diezer Schlussoffensive brachte gegen den SV Holzbach nichts Zählbares ein. Andreas Hergenhahn

Bei der bereits fünften Niederlage in der Rückrunde haben es die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez versäumt, dem Vizemeister SV Holzbach ein Bein zu stellen und vorzeitig den vierten Platz zu sichern.

Mit einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Vizemeister SV Holzbach verabschiedeten sich die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez von ihrem Publikum. Im Trainerteam der Elf vom Wirt stehen unterdessen Veränderungen an. Sascha Baiers Assistent Björn Dietrich plant ein „Sabbat-Jahr“, für die Reserve muss zudem ein Nachfolger für Christian Meinecke gefunden, die Talentschmiede soll neu ausgerichtet werden.







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