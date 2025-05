Allzu große Hoffnungen auf den Klassenverbleib haben die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach nicht mehr. Doch aufzugeben oder gar die Spiele abzuschenken, kommt für das Verbandsliga-Schlusslicht nicht infrage. „Es ist aller Ehren wert, dass die Mädels mitziehen und wir trotz unserer Personalknappheit antreten und die Spiele nicht absagen müssen“, lobt SGK-Trainer Markus Schaaf.

Im vorletzten Heimspiel am Samstag um 18 Uhr in Kirn-Sulzbach erwartet die SGK den TuS Heltersberg. Anfang November hatte in Heltersberg die Kirner Personalmisere ihren Anfang genommen. „Seitdem sind immer wieder Spielerinnen weggebrochen. Schade, ich hätte gerne mit dem Kader die Saison gespielt, mit dem wir aufgestiegen sind“, sagt Schaaf. Noch hat er die Hoffnung, den einen oder anderen Punkt holen zu können, nicht aufgegeben, vor allem dann, wenn es seinem Team gelingt, an die zweite Hälfte in Mainz-Bretzenheim anzuknüpfen. Wichtig ist ihm auch, dass seine SG die Runde ordentlich zu Ende bringt.