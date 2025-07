Die 0:1-Niederlage des SC 13 Bad Neuenahr im Rheinlandpokalfinale gegen den 1. FFC Montabaur, trübte am Ende ein wenig die sehr erfolgreiche Saison der Kurstädterinnen. 49 Punkte aus 22 Regionalligapartien bedeuteten die beste Ausbeute der Mannschaft unter Trainerin Anne-Kathrine Kremer. Nur die Übermannschaft des FSV Mainz 05 und der 1. FC Saarbrücken standen am Saisonende vor dem SC 13.

„Wir haben eine sehr solide Saison gespielt mit einem bitteren Ende. Wir müssen uns noch daran gewöhnen, mit viel Ballbesitz, den wir immer häufiger haben, noch besser umzugehen. Es gab faktisch drei Spiele, gegen Montabaur zwei Mal und gegen Issel, in denen wir aus 70, 80 Prozent nicht den entscheidenden Vorteil ziehen konnten. Da haben wir Punkte verschenkt. Andererseits hatten wir natürlich auch Glück in einigen Spielen“, resümiert Kremer, die in ihr siebtes Jahr als Hauptverantwortliche in Bad Neuenahr gehen wird. Die Zielsetzung in diesem Jahr fällt relativ einfach aus. „Nach 49 Punkten wollen wir gerne die 50 knacken. Für welche Platzierung das dann reicht, muss man sehen“, so Kremer.

Saarbrücken ist Konkurrent Nummer eins

Mit dem FSV Mainz 05 ist die deutlich stärkste Mannschaft der letzten beiden Jahre nun in Liga zwei abgewandert. Bleiben also die Saarbrückerinnen (55 Punkte zuletzt) als Hauptkonkurrentinnen? „Danach sieht es aus. Saarbrücken hat sich dem Vernehmen nach auch aus Elversberg verstärkt und sollte auf dem Papier die stärkste Mannschaft sein“, sagt Kremer.

Der Aufstieg ist beim einstigen Bundesligisten SC 13 weiter kein Thema, der Sieg im Rheinlandpokal aber sehr wohl. „Wir brauchen noch mehr Konstanz, daran arbeiten wir. Und über die Jahre sind wir auch immer besser geworden. Saarbrücken ist in der Regionalliga aber der Favorit“, so Kremer.

Quintett pendelt zwischen Regionalliga-Elf und U23

Beim Personal ergab sich eine normale Fluktuation. Marisol Kröncke, Stefanie Grandt (geborene Lotzien) und Nele Peters haben den Verein berufsbedingt oder aus persönlichen Gründen verlassen. Angelina Weber und Franziska Wendel (beide Mutterschutz) könnten im Saisonverlauf zurückkehren.

Neu sind Luisa Deckenbrock (Andernach II) und die Japanerin Maya Sakamoto (DJK Südwest Köln). Zudem wird ein Quintett zukünftig zwischen erster Mannschaft und der neu aufgestellten U23 pendeln. Rückkehrerin Johanna Rolke (Andernach U19), Nao Bauroth, Lina Weinitschke, Paulina Braun (alle eigene U17) und Sina Brenner (eigene Reserve) sind dies. Kremer erklärt: „Diese Spielerinnen sind auf Abruf, werden dienstags bei der Regionalligamannschaft trainieren und dann wird situativ entschieden, wie wir mit ihnen den Rest der Woche planen.“

Der Kader des SC 13 Bad Neuenahr

Zugänge: Maya Sakamoto (DJK Südwest Köln), Luisa Deckenbrock (SG 99 Andernach II), Johanna Rolke (SG 99 Andernach U19), Sina Brenner (eigene U23), Nao Bauroth, Paulina Braun, Lina Weinitschke (alle eigene U17).

Abgänge: Stefanie Lotzien, Marisol Kröncke (beide Karriereende), Nele Peters (Pause).

Kader, Tor: Marie Wenzl, Carlotta Stambke, Fabienne Will.

Abwehr: Magdalena Lang, Paula Gau, Rebecca Schumann, Johanna Rolke, Frederike Wirz, Amelie Schulte, Nao Bauroth, Angelina Weber, Paulina Braun, Sina Fuhs.

Mittelfeld: Céline Dickopf, Ann-Kathrin Goltermann, Maya Sakamoto, Luisa Deckenbrock, Kristin Rubröder, Evelyn Kirst, Berna Tokmak.

Angriff: Sonja Bartoschek, Léa Daiz, Katharina Pohs, Lina Weinitschke, Sina Brenner, Yaren Sürül, Franziska Wendel.

Trainer/in: Anne-Kathrine Kremer, Markus Rothe.

Saisonziel: 50-Punkte-Marke knacken.

Favorit: Saarbrücken.