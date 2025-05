Wieder haben die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr eine Partie in den Schlussminuten auf ihre Seite ziehen können. Im Heimspiel gegen den 1. FC Riegelsberg war es Stürmerin Sonja Bartoschek, die mit einem Treffer in der 90. Minute den 2:1 (1:1)-Erfolg der Kurstädterinnen sicherstellte. Drei Spieltage vor Saisonende in der Regionalliga Südwest hat der SC 13 damit zumindest den vierten Platz bereits sicher. Mit nunmehr 43 Punkten ist der eigene Punkterekord, der bei 44 Zählern liegt, greifbar.

Im Apollinarisstadion ergaben sich für die Gastgeberinnen direkt deutliche Feld- und Chancenvorteile in der ersten Halbzeit. Verdientermaßen besorgte Kristin Rubröder schon nach 13 Minuten das 1:0 aus halbrechter Position mit einem Schuss in das lange Eck.

SC 13 macht zu wenig aus seiner Überlegenheit

Nach dem Führungstor machte der SC 13 allerdings zu wenig aus seiner Überlegenheit. Die beste Chance, zu erhöhen, vergab Léa Daiz, die den Pfosten traf. Zum Ende der Halbzeit befreiten sich die Riegelsbergerinnen ein wenig, schafften in einer Pressingphase den Ballgewinn und nach zwei kurzen Pässen durch Anika Laloe den Ausgleich (44.).

Der Treffer gab den Saarländerinnen nach der Pause Auftrieb. Riegelsberg kam aggressiv und teils übermotiviert aus der Pause. Die Partie geriet schnell etwas aus den Fugen, und viele Fouls bestimmten das Spiel. In der 65. Minute hatte die härtere Gangart dann Konsequenzen. Die Riegelsbergerin Clara Darimont sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

„Wir sind weiter auf einem guten Weg zu unserer erfolgreichsten Regionalligasaison. Wir haben nach der Pause den Kampf angenommen und nicht zurückgesteckt.“

Anne-Kathrine Kremer, Trainerin des SC 13 Bad Neuenahr

In Überzahl hatte der SC 13 nun wieder mehr vom Spiel, musste sich aber in Geduld üben. In der 90. Minute war es dann Daiz, die sich über rechts durchsetzte und im Rückraum Bartoschek bediente. Von der Strafraumkante setzte Bartoschek den Ball per Vollspann in den Winkel und sorgte für ausgelassenen Jubel beim SC 13.

„Wir sind weiter auf einem guten Weg zu unserer erfolgreichsten Regionalligasaison. Wir haben nach der Pause den Kampf angenommen und nicht zurückgesteckt“, freute sich SC13-Trainerin Anne-Kathrine Kremer.

SC 13 Bad Neuenahr: Wenzl – Lang, Schumann, Goltermann, Kirst, Rubröder (46. Dickopf), Lotzien (55. Tokmak), Gau, Daiz, Kröncke (55. Pohs) Bartoschek.