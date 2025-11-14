Bad Neuenahr auswärts SC 13 spielt in Mainz und hat danach Winterpause Lutz Klattenberg 14.11.2025, 10:21 Uhr

i Noch ein Mal, am Sonntag in Mainz, müssen Magdalena Lang und die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr dieses Jahr in der Regionalliga ran, dann ist Winterpause. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Noch ein Spiel, dann beginnt für die Bad Neuenahrer Fußballerinnen die Winterpause. Aber erst geht’s zum FSV Mainz 05 II.

Mit dem Rückrundenauftakt am Sonntag (16.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 II beschließen die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ihr Fußballjahr 2025. Das Heimspiel gegen den 1. FC Riegelsberg, ursprünglich für den übernächsten Sonntag angesetzt, wurde auf Anfrage der Saarländerinnen verlegt und wird nun zum Pflichtspielauftakt im kommenden Jahr am 1.







