SC 13 spielt in Mainz und hat danach Winterpause

Noch ein Spiel, dann beginnt für die Bad Neuenahrer Fußballerinnen die Winterpause. Aber erst geht’s zum FSV Mainz 05 II.
Mit dem Rückrundenauftakt am Sonntag (16.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 II beschließen die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ihr Fußballjahr 2025. Das Heimspiel gegen den 1. FC Riegelsberg, ursprünglich für den übernächsten Sonntag angesetzt, wurde auf Anfrage der Saarländerinnen verlegt und wird nun zum Pflichtspielauftakt im kommenden Jahr am 1.