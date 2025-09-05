Revanche nehmen, das will der SC 13 Bad Neuenahr am Sonntag gegen Montabaur. Denn es ist noch nicht lange her, da verloren die Kurstädterinnen das Rheinlandpokalfinale gegen die Westerwälderinnen.

Knapp drei Monate nach dem Aufeinandertreffen im Rheinlandpokalfinale stehen sich der SC 13 Bad Neuenahr und der 1. FFC Montabaur in der Fußball-Regionalliga Südwest wieder gegenüber. Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die Kurstädterinnen im Apollinarisstadion die Rheinlandrivalinnen aus dem Westerwald.

Der SC 13 will dabei Revanche nehmen. Mitte Juni unterlag die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer vor über 500 Zuschauern in Asbach mit 0:1. Der 1. FFC zog in den DFB-Pokal ein und darf sich Ende September über ein Heimspiel gegen Turbine Potsdam freuen.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Start. Wir haben vor allem gezeigt, dass wir uns nach vorne verbessert haben.“

Anne-Kathrine Kremer

Diese Niederlage trübte damals am Ende eine starke Saison des SC 13, an die die Kurstädterinnen an den ersten beiden Spieltagen anknüpfte. Mit Siegen gegen Mainz II und in Riegelsberg startete die Kremer-Elf. „Das waren beides Spiele, in denen man durchaus auch Punkte hätte lassen können. Ich bin sehr zufrieden mit dem Start. Wir haben vor allem gezeigt, dass wir uns nach vorne verbessert haben, wir sind immer in der Lage zu treffen“, sagt Kremer.

Und das dürfte auch gegen den 1. FFC vonnöten sein. „Denn es ist kaum zu verhindern, dass Montabaur in 90 Minuten nicht ein Mal trifft“, meint Kremer. Zuletzt war dies allerdings der Fall. Gegen Vorjahresvizemeister 1. FC Saarbrücken unterlag Montabaur 0:2, nach 2:0-Auftaktsieg gegen den SV Ober-Olm.

SC 13 kann auf den kompletten Kader zurückgreifen

„Gegen Saarbrücken kann man natürlich verlieren. Es wird ein Spiel, wie zuletzt auch gegen Montabaur. Kampfbetont und intensiv“, schätzt Kremer. Personell gibt es bei den Kurstädterinnen aktuell keine Probleme. Der Kader der Vorwoche steht wieder zur Verfügung.