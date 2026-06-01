Gelungener Saisonabschluss SC 13 schickt Worms mit 6:1 nach Hause Lutz Klattenberg 01.06.2026, 16:00 Uhr

i Bad Neuenahrs Yaren Sürül (weißes Trikot) versucht den Ball gegen ihre Gegenspielerinnen zu behaupten. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr triumphieren in der Regionalliga Südwest. Nach einem 6:1-Sieg gegen Worms wurde es im Anschluss emotional.

Mit dem 13. Erfolg im 22. Spiel haben die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ihre Saison in der Regionalliga Südwest erfolgreich abgeschlossen. Im heimischen Apollinarisstadion setzte sich die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer in überlegener Manier gegen den VfR Wormatia 08 Worms mit 6:1 (3:1) durch und sicherte sich damit den vierten Tabellenplatz.







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