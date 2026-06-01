Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr triumphieren in der Regionalliga Südwest. Nach einem 6:1-Sieg gegen Worms wurde es im Anschluss emotional.
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Mit dem 13. Erfolg im 22. Spiel haben die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ihre Saison in der Regionalliga Südwest erfolgreich abgeschlossen. Im heimischen Apollinarisstadion setzte sich die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer in überlegener Manier gegen den VfR Wormatia 08 Worms mit 6:1 (3:1) durch und sicherte sich damit den vierten Tabellenplatz.