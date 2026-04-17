Bad Neuenahr in Siegelbach SC 13: Nach 0:7 sollen nun wieder drei Punkte her Lutz Klattenberg 17.04.2026, 10:50 Uhr

i Evelyn Kirst (weißes Trikot) steht den Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr fürs Auswärtsspiel in Siegelbach wieder zur Verfügung. Martin Gausmann

In der Regionalliga Südwest wartet auf den SC 13 Bad Neuenahr nach einem 0:7-Debakel eine neue Herausforderung. Personelle Engpässe und die Defensivtaktik von Siegelbach könnten den Favoriten ins Straucheln bringen.

Nach zwei spielfreien Wochenenden geht es für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr in der Regionalliga Südwest mit einem Auswärtsspiel weiter. Am Sonntag (14 Uhr) sind die Kurstädterinnen zu Gast in Kaiserslautern beim SC Siegelbach, der sich im Zweikampf mit dem FC Urbar gegen den Abstieg stemmt.







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