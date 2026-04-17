In der Regionalliga Südwest wartet auf den SC 13 Bad Neuenahr nach einem 0:7-Debakel eine neue Herausforderung. Personelle Engpässe und die Defensivtaktik von Siegelbach könnten den Favoriten ins Straucheln bringen.
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Nach zwei spielfreien Wochenenden geht es für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr in der Regionalliga Südwest mit einem Auswärtsspiel weiter. Am Sonntag (14 Uhr) sind die Kurstädterinnen zu Gast in Kaiserslautern beim SC Siegelbach, der sich im Zweikampf mit dem FC Urbar gegen den Abstieg stemmt.