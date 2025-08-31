Die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ließen dem 3:0-Auftakterfolg gegen den FSV Mainz 05 ein Auswärtssieg beim 1. FC Riegelsberg folgen. Die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer setzte sich nach Rückstand im Saarland mit 3:1 (1:1) durch.

Von Beginn an waren die Kurstädterinnen feldüberlegen und kamen zu diversen Eckbällen in der ersten halben Stunde. „Wir waren immer wieder gefährlich im Sechzehner, haben dann aber den Ball verstolpert oder eine Gegnerin kam noch dazwischen“, haderte Kremer. Inmitten der langen Drangphase schafften die Gastgeberinnen dann die Führung durch Jacqueline de Backer, die nach einem Ballgewinn im Alleingang traf (35.).

SC 13 schlägt nach Rückstand sofort zurück

Der SC 13 ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug sofort zurück. Katharina Pohs traf mit einem Schuss aus 25 Metern (37.). „Ich denke, und das hat man auch schon letzte Woche gesehen, dass wir einen neuen Punkt an Reife haben. Wir haben einfach weiter gespielt und schnell reagiert“, lobte Kremer ihre Elf.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Kurstädterinnen die bessere Spielanlage, es haperte lediglich am letzten Pass – bis die kurz zuvor eingewechselte Kristin Rubröder nach Vorarbeit von Evelyn Kirst zum 2:1 traf (68.). Die Saarländerinnen wurden nun offensiver, ohne aber echte Chancen zu generieren. Glück brauchte der SC 13 nur bei einem Lattenknaller von de Backer fast von der Mittellinie (70.). Die endgültige Entscheidung brachte dann ein Treffer von Léa Daiz nach langem Ball von Paula Gau (83.).

Ein Schreckmoment kurz vor dem Ende

Der SC 13 hatte alles unter Kontrolle, ehe das Spiel zwei Minuten vor dem Ende noch einen Schreckmoment erlebte. Eine Spielerin der Gastgeberinnen erlitt einen epileptischen Anfall. Nach 15 Minuten Unterbrechung aufgrund der notfallmedizinischen Behandlung spielten sich beide Seiten in den verbleibenden zwei Minuten den Ball nur noch hin und her.

SC 13 Bad Neuenahr: Wenzl – Lang, Schumann, Gau, Goltermann, Tokmak, Daiz (85. Deckenbrock), Pohs (85. Schulte), Kirst, Dickopf (60. Rubröder), Bartoschek.