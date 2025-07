Der SC 13 Bad Neuenahr will die jungen Talente noch gezielter fördern: Fortan läuft die Zweitvertretung in der Rheinlandliga als U23-Team auf. Trainer Mario van Elkan freut sich auf die Aufgabe.

Das Rheinlandliga-Team des SC 13 Bad Neuenahr soll zu einer echten U23-Auswahl werden. Weil sich die bisherige zweite Mannschaft der Kurstädterinnen in der kommenden Saison aus so vielen jungen Nachwuchsspielerinnen zusammensetzt, hat sich die sportliche Leitung entschlossen, sie als U23 auflaufen zu lassen. „Die Idee dazu reifte schon länger. Jetzt wird der Schritt vollzogen. Wir haben einen starken Nachwuchs und wollen diesen fördern, entwickeln und an das Niveau der Regionalliga führen“, sagt Coach Mario van Elkan, der zur neuen Spielzeit Unterstützung erhält durch Mario Depta (zuvor Eintracht Frankfurt). Depta wird zusätzlich die U17-Juniorinnen betreuen. Weiter an van Elkans Seite ist auch Daniel Nitsch (SC13-Jugendleiter und Athletiktrainer).

„Das sportliche Ziel wird sein, sich im oberen Mittelfeld zu etablieren.“

SC 13-Trainer Mario van Elkan

Eine Neuausrichtung geht auch immer mit einigen personellen Veränderungen einher, da macht der SC 13 keine Ausnahme. So verlassen mit Janina Fryns (TuS Issel), Amal Bouchuari (SV Allner-Bödingen), Patricia Penthin, Jana Ebeling, Anna Günther und Michelle Loggen (keine Angaben) sechs Spielerinnen den Verein.

Demgegenüber stehen elf Neuzugänge. Paulina Braun, Nao Bauroth und Lina Weinitschke rücken aus der eigenen Jugend in den Rheinlandligakader. Dazu kommen Makka Osmanova und Lia Schygulin (ESV Köln), Amelie Schwanner (TuS Oberwinter), Lea Karen und Fiona Leiendecker (beide SC Rheinbach), Isabel Knopp (SV Wachtberg) und Antonie Bollig (TuS Ippendorf). Johanna Rolke kehrt aus Andernach zum SC 13 zurück. „Das sportliche Ziel wird sein, sich im oberen Mittelfeld zu etablieren. Den neunten Platz aus dem Vorjahr würden wir gerne etwas verbessern. Platz drei bis sechs ist wohl realistisch. Immer vorausgesetzt, wir kommen gut durch die Vorbereitung, haben weniger Verletzungspech als letzte Saison und der bunte Haufen findet schnell zueinander“, erklärt van Elkan.

Der Kader des SC 13 Bad Neuenahr II

Zugänge: Nao Bauroth, Paulina Braun, Lina Weinitschke (alle eigene U17), Antonie Bollig (Spfr Ippendorf), Lea Karen, Fiona Leiendecker (beide SC Rheinbach), Isabel Knopp (SV Wachtberg), Amelie Schwanner (Landshut/Oberwinter), Lia Schygulin, Makka Osmanova (beide ESV Köln), Johanna Rolke (SG 99 Andernach U19).

Abgänge: Janina Fryns (TuS Issel), Amal Bouchuari (SV Allner-Bödingen), Patricia Penthin, Jana Ebeling, Anna Günther, Michelle Loggen (alle Ziel unbekannt).

Kader, Tor: Yasmin Rölle, Kira Thießen, Makka Osmanova.

Abwehr: Julie Beck, Paulina Braun, Elisabeth Schlossmacher, Tamara Schmidtmeier, Larissa Leenen, Frederike Wirtz, Nao Bauroth, Elin Escher.

Mittelfeld: Regina Schimke, Lea Karen, Katharina Muders, Johanna Rolke, Nathalie Brück, Lilith Hammers, Antonie Bollig, Sina Müller, Fiona Leiendecker, Lina Weinitschke.

Angriff: Lia Schygulin, Sina Brenner, Amelie Schwanner, Isabel Knopp.

Trainer: Mario van Elkan, Mario Depta.

Saisonziel: Platz im oberen Mittelfeld.

Favoriten: keine Angaben.