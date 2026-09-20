SC 13 Bad Neuenahr feiert souveränen 4:0-Sieg gegen TuS Wörrstadt und springt in der Regionalliga Südwest auf Platz drei. Blitzstart, Kontrolle und Alica Lindens Doppelpack sichern den Sieg der Fußballerinnen.
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Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr sind im Heimspiel gegen die TuS Wörrstadt ihrer Favoritinnenrolle gerecht geworden. Mit 4:0 (2:0) setzte sich die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer durch und verbesserte sich in der Tabelle der Regionalliga Südwest nach vier Spielen auf den dritten Rang.