Bad Neuenahr gewinnt 4:0
SC 13 glänzt nicht, ist aber bereit für die Topspiele
Katharina Pohs (rechts) und der SC 13 Bad Neuenahr kamen gegen Wörrstadt zu keinem glanzvollen, aber zum souveränen 4:0-Erfolg.
Katharina Pohs (rechts) und der SC 13 Bad Neuenahr kamen gegen Wörrstadt zu keinem glanzvollen, aber zum souveränen 4:0-Erfolg.
Martin Gausmann

SC 13 Bad Neuenahr feiert souveränen 4:0-Sieg gegen TuS Wörrstadt und springt in der Regionalliga Südwest auf Platz drei. Blitzstart, Kontrolle und Alica Lindens Doppelpack sichern den Sieg der Fußballerinnen.

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Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr sind im Heimspiel gegen die TuS Wörrstadt ihrer Favoritinnenrolle gerecht geworden. Mit 4:0 (2:0) setzte sich die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer durch und verbesserte sich in der Tabelle der Regionalliga Südwest nach vier Spielen auf den dritten Rang.
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