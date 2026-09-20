Bad Neuenahr gewinnt 4:0 SC 13 glänzt nicht, ist aber bereit für die Topspiele Lutz Klattenberg 20.09.2026, 18:24 Uhr

i Katharina Pohs (rechts) und der SC 13 Bad Neuenahr kamen gegen Wörrstadt zu keinem glanzvollen, aber zum souveränen 4:0-Erfolg. Martin Gausmann

SC 13 Bad Neuenahr feiert souveränen 4:0-Sieg gegen TuS Wörrstadt und springt in der Regionalliga Südwest auf Platz drei. Blitzstart, Kontrolle und Alica Lindens Doppelpack sichern den Sieg der Fußballerinnen.

Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr sind im Heimspiel gegen die TuS Wörrstadt ihrer Favoritinnenrolle gerecht geworden. Mit 4:0 (2:0) setzte sich die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer durch und verbesserte sich in der Tabelle der Regionalliga Südwest nach vier Spielen auf den dritten Rang.







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