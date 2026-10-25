11:1 für Bad Neuenahr SC 13-Frauen stürmen auf den zweiten Platz Lutz Klattenberg 25.10.2026, 17:05 Uhr

i Veronika Bitzen (vorn) gelangen drei Treffer beim 11:1-Sieg des SC 13 Bad Neuenahr gegen das Regionalliga-Schlusslicht Wormatia Worms. Martin Gausmann

Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr feiern in der Regionalliga Südwest ein beeindruckendes 11:1 gegen Schlusslicht Worms. Veronika Bitzen glänzt mit einem Dreierpack, der Kampf um die Spitze bleibt spannend.

Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr haben sich mit einem furiosen 11:1 (4:1)-Kantersieg gegen den VfR Wormatia Worms auf den zweiten Platz der Regionalliga Südwest vorgeschoben. Vier Teams liegen mit 19 Punkten hinter Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken nun gleichauf, die Kurstädterinnen haben die beste Torbilanz.







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