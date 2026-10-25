Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr feiern in der Regionalliga Südwest ein beeindruckendes 11:1 gegen Schlusslicht Worms. Veronika Bitzen glänzt mit einem Dreierpack, der Kampf um die Spitze bleibt spannend.
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Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr haben sich mit einem furiosen 11:1 (4:1)-Kantersieg gegen den VfR Wormatia Worms auf den zweiten Platz der Regionalliga Südwest vorgeschoben. Vier Teams liegen mit 19 Punkten hinter Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken nun gleichauf, die Kurstädterinnen haben die beste Torbilanz.