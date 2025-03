SC 13-Frauen sind in Mainz krasser Außenseiter

Auch wenn sich die Bad Neuenahrer Fußballerinnen im vorderen Drittel der Regionalliga Südwest befinden, in dieses Auswärtsspiel gehen die SC13-Frauen als klarer Außenseiter: Es geht nämlich zu Tabellenführer Mainz 05.

Mit dem 1:0-Erfolg im Verfolgerduell gegen den SV Elversberg haben die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr einen vielversprechenden Start in die Restsaison hingelegt. Am Sonntag (16 Uhr) wird die Form der Kurstädterinnen aber wohl auf eine noch härtere Probe gestellt. Die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer reist zu Tabellenführer FSV Mainz 05. Es ist auch der Start einer englischen Woche mit dem Viertelfinale im Rheinlandpokal am Mittwoch (20 Uhr) bei der SG Andernach III.

Seit der vergangenen Woche gleicht das obere Tabellendrittel der Regionalliga Südwest wieder dem Abschlusstableau des Vorjahres. Mainz vor Saarbrücken, dann der SC 13 vor dem SV Elversberg. Das dürfte auch die Kräfteverhältnisse ziemlich exakt widerspiegeln. „Der FSV Mainz beeindruckt in seiner Konstanz. Da wird vieles einfach richtig gemacht und gut gearbeitet“, findet Kremer. Dementsprechend lautet ihr Meisterschaftstipp: „Am Ende wird es Mainz machen, glaube ich.“

Für das Unmögliche benötigt SC 13 einen richtig guten Tag

Der SC 13 will sich dem Topteam aber annähern und weiter verbessern. Ende vergangener Saison waren es 17 Punkte Differenz auf den FSV, aktuell sind es acht. Es könnten lediglich fünf werden. „Unmöglich ist es sicher nicht. Aber wir werden einen richtig guten Tag brauchen“, ist sich Kremer sicher. „Und wir müssen noch eine Schippe drauf legen. Noch besser verteidigen als gegen Elversberg und die Konter besser ausspielen.“

Im Hinspiel gelang es nicht, Augenhöhe herzustellen. 0:4 unterlagen die Kurstädterinnen auf eigenem Platz. „Da hatten wir eben keinen guten Tag, und dann reicht es gegen diese erfahrene Mannschaft einfach nicht“, weiß Kremer, die in den FSV-Leistungsträgerinnen wie Nadine Anstatt und Heidrun Sigurdardottir auch auf alte Weggefährtinnen trifft. Personell wird sich beim SC 13 gegenüber der Vorwoche eine Veränderung ergeben. Stürmerin Sonja Bartoschek ist privat verhindert.