Bad Neuenahr verliert 0:2 SC 13-Frauen müssen sich Andernacher Reserve beugen Lutz Klattenberg 27.10.2025, 09:47 Uhr

i Loredana Martini (in Blau) ist auf und davon: Die Ex-Spielerin des SC 13 Bad Neuenahr erzielte das 2:0 für die SG 99 Andernach II und sorgte damit im Derby für die Entscheidung. Tobias Jenatschek

Es läuft zurzeit nicht so gut für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr. Das 0:2 beim Derby bei der SG 99 Andernach II war die zweite Niederlage in Folge.

Für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr hat es im Derby bei der SG Andernach II die zweite Niederlage in Folge in der Regionalliga Südwest gegeben, die mit dem Verlust des zweiten Tabellenplatzes einhergeht. Die Kurstädterinnen unterlagen bei der Zweitligareserve mit 0:2 (0:1) – und zwei ehemalige SC 13-Spielerinnen sorgten dabei für die Tore.







