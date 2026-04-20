Bad Neuenahr dominiert SC 13-Frauen gewinnen 2:0 beim SC Siegelbach 20.04.2026, 12:45 Uhr

i Paula Gau besorgte den 2:0-Endstand für den SC 13 Bad Neuenahr. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Regionalliga triumphiert der SC 13 Bad Neuenahr gegen SC Siegelbach mit 2:0. Bad Neuenahr kämpft weiter um Platz vier, während Siegelbach im Keller um jeden Punkt im Duell mit Urbar kämpft.

Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr haben sich in der Regionalliga mit 2:0 beim SC Siegelbach durchgesetzt. Die Tore für Bad Neuenahr erzielten Katharina Pohs und Paula Gau. Der SC 13 nahm seine Favoritenrolle mit dem Anpfiff an und zeigte eine überlegene Partie, allerdings ohne dies direkt in Tore ummünzen zu können.







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