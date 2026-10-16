Aufstieg bleibt das Ziel SC 13-Frauen gastieren beim 1. FFC Niederkirchen Lutz Klattenberg 16.10.2026, 13:24 Uhr

i Wie gegen Elversberg wollen die Fußballerinnen aus Bad Neuenahr wieder Grund zum Jubeln haben. Martin Gausmann

In der Regionalliga Südwest blicken die Fußballerinnen von SC 13 Bad Neuenahr Richtung Aufstieg. Drei schlagbare Gegner warten, Spannung verspricht das Duell beim 1. FFC Niederkirchen. Kann das Team von Kremer punkten?

Vier Spieltage sind es noch für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr bis Saisonhalbzeit in der Regionalliga Südwest. Und das Programm nach den Topspielwochen erscheint machbar. Drei Teams aus dem unteren Tabellendrittel, mit dem 1. FC Riegelsberg zum Abschluss eine Mannschaft aus dem Mittelfeld.







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