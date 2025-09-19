Topspiel im Apollinarisstadion am Sonntag: Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr empfangen den 1. FC Saarbrücken – beide Teams sind noch ungeschlagen.

Für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr kommt es bereits am vierten Spieltag der Regionalliga Südwest zum Gipfeltreffen. Am Sonntag (14 Uhr) erwarten die Kurstädterinnen im heimischen Apollinarisstadion den 1. FC Saarbrücken.

Vier Spiele, vier Siege – die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer ist mit der optimalen Ausbeute in die Saison gestartet.