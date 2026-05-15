Bad Neuenahr gut in Form SC 13 fährt selbstbewusst zum TuS Issel Lutz Klattenberg 15.05.2026, 11:54 Uhr

i Celine Dickopf (links) und der SC 13 Bad Neuenahr sind am Sonntag beim TuS Issel gefordert. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannendes Rheinlandduell in der Regionalliga Südwest: SC 13 Bad Neuenahr trifft auf TuS Issel. Beide Teams kämpfen um die Top 4, während Ausfälle und Personalfragen die Partie zusätzlich würzen.

Beim letzten Auswärtsspiel der Saison in der Regionalliga Südwest erwartet die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr das nächste Rheinlandduell. Am Sonntag (14 Uhr) sind die Kurstädterinnen zu Gast in Schweich beim TuS Issel. Es ist bereits das zehnte Aufeinandertreffen der Rheinlandkonkurrentinnen in den vergangenen drei Jahren.







Artikel teilen

Artikel teilen