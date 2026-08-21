Schwerer Auftakt in Montabaur SC 13 Bad Neuenahr will in die neue 3. Liga Lutz Klattenberg 21.08.2026, 11:04 Uhr

i Anne-Kathrine Kremer möchte mit ihrer Mannschaft in die Top drei der Tabelle, um sich für die 3. Liga zu qualifzieren. Martin Gausmann

Am Sonntag treffen die SC 13-Frauen in ihrer ersten Partie auf den 1. FFC Montabaur. Die Bad Neuenahrerinnen präsentieren sich mit der neuen Stürmerin Alica Linden und wollen so für ihre Gegner Torgefährlicher werden.

Mit der Einführung einer 3. Liga ab der Saison 2027/2028 wurden im Frauenfußball weitreichende Veränderungen beschlossen, die auch den SC 13 Bad Neuenahr wünschenswerterweise betreffen. Denn die Kurstädterinnen wollen Teil dieser 3. Liga werden, die sich aus 36 Teams in drei Staffeln zusammensetzen wird.







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