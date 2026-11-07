1. FC Riegelsberg kommt SC 13 Bad Neuenahr hat zweiten Platz im Visier Lutz Klattenberg 07.11.2026, 09:00 Uhr

i Zurück im Kader beim SC 13 Bad Neuenahr: Evelyn Kirst. Martin Gausmann

Spannende Ausgangslage: SC 13 Bad Neuenahr peilt wichtigen Sieg für eine makellose Heimbilanz an. Torjägerin Sonja Bartoschek glänzt beim Comeback. Klappt es mit dem zweiten Platz?

Zum Hinrundenabschluss in der Regionalliga Südwest erwarten die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr am Sonntag (14 Uhr) im Apollinarisstadion den 1. FC Riegelsberg. Die Kurstädterinnen haben den zweiten Tabellenplatz im Visier, den aktuell die SV Elversberg aufgrund der etwas besseren Tordifferenz innehat.







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