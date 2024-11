Frauen-Regionalliga: Emotionale Rückkehr für Bad Neuenahr ins Apollinarisstadion SC 13 Bad Neuenahr hat nun wieder eine Heimat – Rückkehr ins Apollinarisstadion Lutz Klattenberg 01.11.2024, 14:41 Uhr

i Nach vier Jahren bestreitet der SC 13 (hier Sonja Maria Bartoschek) am Sonntag gegen Issel wieder ein Heimspiel im Apollinarisstadion. Foto: Vollrath Martin Gausmann. Vollrath

Bad Neuenahr. Die Rückkehr ins Apollinarisstadion ist das bestimmende Thema bei Frauenfußball-Regionalligist SC 13 Bad Neuenahr. Nach vier Jahren und ein paar Tagen ist es am Sonntag (14 Uhr) endlich so weit. Der TuS Issel kommt zum Rheinlandduell ins Apollinarisstadion.

Zwei weitere Spiele stehen vor der Winterpause dort noch an. In einer Woche kommt Wormatia Worms, die übrigens bislang letzter Gegner im Stadion war und dem SC 13 im Oktober 2020 eine 1:2-Niederlage beibrachte. Am 30. November kommt Ligaprimus FSV Mainz 05.

