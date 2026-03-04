In der Fußball-Diaspora Rhein-Lahn-Kreis ragen die Frauen des SV Diez-Freiendiez als Rheinlandligist ganz besonders heraus. Am Sonntag startet das Team ab 14.30 Uhr am heimischen Wirt gegen die U23 des SC 13 Bad Neuenahr in die restliche Rückrunde.
Lesezeit 3 Minuten
Die Kickerinnen des SV Diez-Freiendiez gehören in der Rheinlandliga seit Jahren zu den Spitzenmannschaften. Von Platz vier aus nimmt das Team aus der Grafenstadt die restlichen zehn Saisonspiele in Angriff. Los geht’s am Sonntag ab 14.30 Uhr gegen die U23 des Regionalligisten SC 13 Bad Neuenahr.