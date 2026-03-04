Coach sprüht vor Tatendrang Sascha Baier kann sich quasi nur selbst entlassen Stefan Nink 04.03.2026, 11:19 Uhr

i Lilli Dietrich (rechts, am Ball) gehört beim SV Diez-Freiendiez zu den aus dem Nachwuchs aufrückenden viel versprechenden Talenten. Andreas Hergenhahn

In der Fußball-Diaspora Rhein-Lahn-Kreis ragen die Frauen des SV Diez-Freiendiez als Rheinlandligist ganz besonders heraus. Am Sonntag startet das Team ab 14.30 Uhr am heimischen Wirt gegen die U23 des SC 13 Bad Neuenahr in die restliche Rückrunde.

