Es wird noch ein bisschen dauern, bis feststeht, ob die DSG Breitenthal in der nächsten Saison Landesligist ist oder doch Verbandsligist bleibt. Auf jeden Fall steht das Team von Trainer Julian mach auf einem potenziellen Abstiegsplatz.

Bedingt durch eine Terminüberschneidung des letzten Verbandsliga-Spieltages mit den Landespokalfinals der B- und C-Juniorinnen musste die DSG Breitenthal auf Anne Becker-Siegel, Svenja Siegel (als Coaches) und Joana Friedrich (als B-Juniorinnen-Spielerin) auf gleich drei ihrer wichtigsten Akteurinnen verzichten. Und das in der so bedeutsamen Partie gegen den 1. FFC Niederkirchen, dem die DSG-Rumpftruppe im Endeffekt zwar 1:5 unterlag, dennoch aber einen guten Eindruck hinterließ.

Die DSG schließt die Saison damit auf Rang zwölf, einem potenziellen Abstiegsrang, ab. Ob die Breitenthalerinnen neben dem abgemeldeten 1. FFC Kaiserslautern und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach tatsächlich den Weg in die Landesliga antreten muss, ist noch offen und hängt davon ab, ob die Teams aus der Landesliga, die aufsteigen dürften, ihr Aufstiegsrecht auch tatsächlich in Anspruch nehmen.

Niederkirchens Jasmin Mackert nicht zu stoppen

In der Anfangsphase ließ das Team von Trainer Julian Mach nur wenig zu und kam durch einen direkt verwandelten Eckball von Felicia Paulus sogar zur 1:0-Führung (Foto, 17.).In der Folgezeit begannen Gäste die nun löchrige DSG-Defensive zusehends unter Druck zu setzen, was Früchte trug durch die beiden Treffer von Jasmin Mackert (25./40.). Sie erzielte in der zweiten Hälfte noch zwei weitere Treffer zum 1:3 (54.) und 1:5 (76.). Dazwischen hatte Annika Feld zum 1:4 (59.) getroffen.

Auf dem regennassen Rasen hatte die DSG nach dem Seitenwechsel in ihren Offensivbemühungen nichts mehr zuzusetzen und verdankten es wieder einmal der starken Vorstellung von Torfrau Kathrin Claßen-Meier, dass sich die ganze Angelegenheit nicht noch höher gestaltete. So ist nun wie in der Vorsaison Zittern um den Klassenverbleib angesagt. Sollte es nur zwei Absteiger aus der Verbandsliga geben, hätten die Breitenthalerinnen die Liga wieder einmal gehalten. Das entscheidet sich aber erst bis Mitte Juni.