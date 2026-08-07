25 Jahre Frauenfußball
Rückkehr in die Verbandsliga das Ziel der Kirnerinnen
Frauenfußball mit Tradition: Gründungsmitglieder des ersten Frauenteams des SC Kirn-Sulzbach feierten gemeinsam mit Spielerinnen
Frauenfußball mit Tradition: Gründungsmitglieder des ersten Frauenteams des SC Kirn-Sulzbach feierten gemeinsam mit Spielerinnen der heutigen aktiven Mannschaft beim Jubiläums-Sportfest.
Sebastian Schmitt

Sie sind an der Nahe ein Dauerbrenner, die Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach. Seit 25 Jahren gibt es das Team nun. Das wurde groß gefeiert mit einem Jubiläums-Sportfest.

Lesezeit 1 Minute
Wenn das mal kein Grund zur Freude ist: Seit 25 Jahren wird beim SC Kirn-Sulzbach Frauenfußball gespielt. Hervorgegangen ist das Frauenteam aus einem Mädchenteam, das damals bereits seit zwei Jahren am Spielbetrieb teilnahm. Viele Spielerinnen hatten zuvor gemeinsam mit Jungen in den Jugendteams des Vereins gespielt.
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