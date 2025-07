Frauen-Rheinlandligist FV Rübenach hat zahlreiche Abgänge zu verzeichnen – und geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Bezhan Rasool gibt sich entsprechend bescheiden.

Einen größeren Umbruch haben die Rheinlandliga-Fußballerinnen des FV Rübenach zu bewerkstelligen. Trainer Frank Buska hat den FVR in Richtung Montabaur verlassen. Bezhan Rasool ist der neue Mann an der Seitenlinie, der einen Neuaufbau einleiten soll. Rasool trainierte zuletzt im Nachwuchsbereich des FC Metternich. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, die natürlich nicht leicht wird“, meint Rasool. Denn mit Danaé Besic, Laura Wermann (beide FC Urbar), Elena Noll, Lara Mohrs (beide 1. FFC Montabaur), Jessica Huntscha (SV Rengsdorf), Lorena Thielen (SV Holzbach), Julia Kohns (SG 99 Andernach U23) sowie Gina Weber und Franziska Theisen (beide Laufbahnende) haben einige Stammspielerinnen eine neue Herausforderung gesucht.

Fast alle Neuzugänge aus dem eigenen Verein

Der Großteil der Neuzugänge generiert sich aus der eigenen Bezirksligareserve, die abgemeldet werden musste. Franziska Hansen, Josefin Sinerius, Julia Schmitz, Katharina Strott, Lisa Marie Proske, Melissa Antoniadis, Milena Schimpf, Pia Samira Humm rückten allesamt auf. Romina Alexandre und Lorena Bock kommen aus der eigenen U17. Einziger externer Zugang ist Franziska Schmidt (SV Holzbach). Wohin die Reise mit dem runderneuerten Kader führen kann, ist ungewiss. „Der Grundtenor am ersten Mannschaftsabend war, dass der Klassenverbleib im Vordergrund stehen muss. Dann kann man weiter sehen“, so Rasool. Den siebten Platz aus dem Vorjahr mit 37 Zählern zu wiederholen, wäre somit als großer Erfolg einzustufen.

„Wir müssen nun als Mannschaft schnell zusammenwachsen.“

Rübenachs Trainer Bezhan Rasool

„Wir schauen, was die Zeit mit sich bringt. Wir müssen nun als Mannschaft schnell zusammenwachsen. Gerne lasse ich offensiv spielen, will viel Ballbesitz. Wir arbeiten nun daran, das umzusetzen. Und mittelfristig sollte auch wieder eine Reserve aufgebaut werden. In der Liga, mit einigen neuen Teams, dürfte es hinter Diez, Bitburg und Holzbach ein sehr breites Mittelfeld geben“, meint Rasool.