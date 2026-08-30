Der SV Holzbach steht nach zwei Siegen ohne Gegentor an der Spitze der Frauen-Rheinlandliga. Aber so ganz einfach war das 3:0 beim Schlusslicht Dörbach nicht, denn die Hunsrückerinnen mussten am Ende zu zehnt den Sieg einfahren im Salmtal.
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Zweites Spiel, zweiter sicherer Zu-Null-Sieg: Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben beim SV Dörbach mit 3:0 (1:0) gewonnen und stehen nach zwei Spielen auf dem ersten Tabellenplatz mit sechs Punkten und 7:0 Toren. Dörbach steht dagegen am anderen Ende des Klassements mit null Zählern und 0:12 Toren.