Holzbach weiter ohne Gegentor
Rode erzielt den schönsten Treffer beim 3:0 in Dörbach
Sie ist weiter ohne Gegentor: Nach dem 4:0 gegen Saarburg, gewann Torhüterin Axinia Thiemann mit dem SV Holzbach beim SV Dörbach
Sie ist weiter ohne Gegentor: Nach dem 4:0 gegen Saarburg, gewann Torhüterin Axinia Thiemann mit dem SV Holzbach beim SV Dörbach mit 3:0.
Christian Kiefer

Der SV Holzbach steht nach zwei Siegen ohne Gegentor an der Spitze der Frauen-Rheinlandliga. Aber so ganz einfach war das 3:0 beim Schlusslicht Dörbach nicht, denn die Hunsrückerinnen mussten am Ende zu zehnt den Sieg einfahren im Salmtal.

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Zweites Spiel, zweiter sicherer Zu-Null-Sieg: Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben beim SV Dörbach mit 3:0 (1:0) gewonnen und stehen nach zwei Spielen auf dem ersten Tabellenplatz mit sechs Punkten und 7:0 Toren. Dörbach steht dagegen am anderen Ende des Klassements mit null Zählern und 0:12 Toren.
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