DSG Breitenthal in Nackenheim Ramponiertes Selbstvertrauen im Pokal aufpolieren Sascha Nicolay 24.09.2026, 13:20 Uhr

i Zusammenrücken und endlich wieder gewinnen möchte die DSG Breitenthal. Am Samstag gastiert der Verbandsligist im Pokal bei Landesligist Nackenheim. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nach fünf Punktspielniederlagen in Folge peilt die DSG Breitenthal im Verbandspokal wieder einen Sieg an. Doch Landesliga-Tabellenführer 1. FC Nackenheim ist keine Laufkundschaft.

Vielleicht ist es nicht einmal ein schlechter Zeitpunkt für Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal, im Verbandspokal in der Qualifikationsrunde beim Tabellenführer der Landesliga Nord, dem 1. FC Nackenheim am Samstag, um 18 Uhr, das nach fünf Pleiten in Folge angekratzte Selbstvertrauen wieder aufzupolieren.







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