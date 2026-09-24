Nach fünf Punktspielniederlagen in Folge peilt die DSG Breitenthal im Verbandspokal wieder einen Sieg an. Doch Landesliga-Tabellenführer 1. FC Nackenheim ist keine Laufkundschaft.
Lesezeit 1 Minute
Vielleicht ist es nicht einmal ein schlechter Zeitpunkt für Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal, im Verbandspokal in der Qualifikationsrunde beim Tabellenführer der Landesliga Nord, dem 1. FC Nackenheim am Samstag, um 18 Uhr, das nach fünf Pleiten in Folge angekratzte Selbstvertrauen wieder aufzupolieren.