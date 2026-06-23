Nach TuS Koblenz jetzt der FFC
Outlet fördert Montabaurs Regionalliga-Fußballerinnen
Neuer Partner für den 1. FFC Montabaur: Das Outlet Montabaur, hier vertreten durch Philipp Dommermuth und Aytac Aspar, freut sic
Neuer Partner für den 1. FFC Montabaur: Das Outlet Montabaur, hier vertreten durch Philipp Dommermuth und Aytac Aspar, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Frauen-Regionalligisten aus der Kreisstadt.
Outlet Montabaur

In der Regionalliga sind die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur seit Jahren eine feste Größe, haben mehrfach den Rheinlandpokal gewonnen und im DFB-Pokal gespielt. Künftig erfährt der FFC prominente Unterstützung, die mehr sein soll als Sponsoring.

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Knapp zwei Monate ist es her, da verkündeten das Outlet Montabaur und Fußball-Oberligist TuS Koblenz eine langfristig angelegte und strategische Partnerschaft, jetzt steigt das Outlet auch in der Kreisstadt selbst ins Fußballsponsoring ein. „Das Outlet Montabaur unterstützt den 1.

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