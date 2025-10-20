Erste Heimniederlage kassiert Ohne Lisa Kilian fehlt’s an Durchschlagskraft 20.10.2025, 11:14 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Frauen des SV Diez-Freiendiez haben das Verfolgerduell der Fußball-Rheinlandliga gegen die FSG Serrig mit 1:2 verloren und weisen nun bereits sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SV Holzbach auf.

Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mussten im Kampf um einen Spitzenplatz in der Rheinlandliga mit der 1:2 (0:2)-Heimniederlage gegen die FSG Serrig einen Rückschlag hinnehmen. „Serrig macht aus zwei Chancen zwei Tore, wir hingegen lassen zu viel liegen“, bilanzierte Co-Trainer Björn Dietrich.







Artikel teilen

Artikel teilen