Auf geht es für die DSG Breitenthal: Der Dino der Frauen-Verbandsliga startet am Samstag in Obersülzen in die neue Runde.

Die Fußball-Frauen der DSG Breitenthal starten erst am zweiten Spieltag in die neue Verbandsliga-Saison, da das Team gleich am ersten Spieltag spielfrei war.

Am Samstag um 18 Uhr wartet zum Auftakt bei der Auswärtspartie in Obersülzen gleich ein harter Brocken, denn der SVO hat schon zu Beginn der Runde mit einem spektakulären 4:4 in Kottweiler-Schwanden aufhorchen lassen, wobei das Team erst in der letzten Minute den Ausgleichstreffer kassierte. Aber auch die DSG hat bei den beiden Vorbereitungsspielen gegen die Saar-Verbandsligisten SV Bardenbach (5:0) und den letztjährigen Meister FC Bierbach (1:4) einen guten Eindruck hinterlassen. Die nach dem Weggang von Benita Braun umstrukturierte DSG-Defensive muss in Obersülzen besonders achtgeben auf Torjägerin Josephine Diwok, die am vorigen Spieltag dreimal ins Tor traf. DSG-Coach Julian Mach hofft dennoch, die Partie ausgeglichen zu gestalten, um etwas Zählbares aus dem Vorort von Grünstadt mitnehmen zu können.