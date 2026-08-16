SG 99 bezwingt Fortuna Köln Nun freut sich Andernach auf einen Bundesligisten Stefan Kieffer 16.08.2026, 19:29 Uhr

i Isabel Pfeiffer (vorn), die sich hier gegen die Kölnerin Antonia Springer durchsetzt, erzielte das 1:0 für die SG 99 Andernach beim 2:1-Pokalsieg gegen Regionalligist Fortuna Köln. Norina Toenges. Norina Tönges

Die SG 99 Andernach triumphiert im DFB-Pokal-Qualifikationsspiel gegen Fortuna Köln. Trotz schwacher Leistung gelingt ein knapper Sieg. Trainerin Isabelle Hawel blickt kritisch auf die kommenden Herausforderungen in der Liga.

Das war alles andere als eine Glanzvorstellung der SG 99 Andernach. Nach dem starken Auftritt in der 2. Liga beim 2:1-Auswärtssieg in Sand setzten sich die Fußballerinnen der SG 99 auch im Qualifikationsspiel zur ersten DFB-Pokalhauptrunde beim Regionalligisten SC Fortuna Köln mit demselben Ergebnis durch.







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