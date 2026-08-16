SG 99 bezwingt Fortuna Köln
Nun freut sich Andernach auf einen Bundesligisten
Isabel Pfeiffer (vorn), die sich hier gegen die Kölnerin Antonia Springer durchsetzt, erzielte das 1:0 für die SG 99 Andernach b
Isabel Pfeiffer (vorn), die sich hier gegen die Kölnerin Antonia Springer durchsetzt, erzielte das 1:0 für die SG 99 Andernach beim 2:1-Pokalsieg gegen Regionalligist Fortuna Köln.
Norina Toenges. Norina Tönges

Die SG 99 Andernach triumphiert im DFB-Pokal-Qualifikationsspiel gegen Fortuna Köln. Trotz schwacher Leistung gelingt ein knapper Sieg. Trainerin Isabelle Hawel blickt kritisch auf die kommenden Herausforderungen in der Liga.

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Das war alles andere als eine Glanzvorstellung der SG 99 Andernach. Nach dem starken Auftritt in der 2. Liga beim 2:1-Auswärtssieg in Sand setzten sich die Fußballerinnen der SG 99 auch im Qualifikationsspiel zur ersten DFB-Pokalhauptrunde beim Regionalligisten SC Fortuna Köln mit demselben Ergebnis durch.
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