Die SG 99 Andernach triumphiert im DFB-Pokal-Qualifikationsspiel gegen Fortuna Köln. Trotz schwacher Leistung gelingt ein knapper Sieg. Trainerin Isabelle Hawel blickt kritisch auf die kommenden Herausforderungen in der Liga.
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Das war alles andere als eine Glanzvorstellung der SG 99 Andernach. Nach dem starken Auftritt in der 2. Liga beim 2:1-Auswärtssieg in Sand setzten sich die Fußballerinnen der SG 99 auch im Qualifikationsspiel zur ersten DFB-Pokalhauptrunde beim Regionalligisten SC Fortuna Köln mit demselben Ergebnis durch.