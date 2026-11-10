4:2-Sieg für FSG-Frauen Niklas Bongard hört nach der Saison in Sohren auf Michael Bongard 10.11.2026, 12:17 Uhr

i Niklas Bongard (links, rechts sein Co-Trainer Marian Kunz) hört nach der Saison als Trainer bei den Bezirksliga-Frauen der FSG Sohren/Büchenbeuren auf. Alfons Benz

Die Bezirksliga-Fußballerinnen der FSG Sohren haben sich durch das 4:2 beim TuS Issel II auf Rang drei vorgearbeitet. Ihr Trainer Niklas Bongard hat verkündet, dass er am Ende der Saison das Amt niederlegen wird.

Die Fußballerinnen der FSG Sohren/Büchenbeuren haben in Schweich beim TuS Issel II das Verfolgerduell mit 4:2 (1:2) gewonnen und tauschten mit dem Gegner die Tabellenplätze. Sohren ist nun Dritter mit 18 Punkten, Issel II Vierter mit 17 Zählern. Spitzenreiter ist die DJK Watzerath mit 25 Punkten vor der DJK Morscheid (22 Zähler).







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