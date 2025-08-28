Saisonstart für die Bezirksliga-Fußballerinnen der FSG Eifelhöhe Mosel, wie sich in dieser Saison nennen. Das Team, das aus den Vereinen SV Büchel, Spvgg Weiler/Gevenich, SV Forst, SV Leienkaul und seit vergangener Saison auch der Spvgg Cochem besteht, hat am Sonntag um 14 Uhr in Büchel den SV Niederemmel zu Gast.

Diese Partie dürfte direkt ein Gradmesser für die FSG um Neu-Trainer Michael Kroll werden, denn Niederemmel hat die vergangene Saison auf Rang drei abgeschlossen und hat am Sonntag mit 5:1 in der ersten Runde des Rheinlandpokals bei Kreisklässler FSG Serrig II gewonnen. Eifelhöhe Mosel wurde in der abgelaufenen Spielzeit Siebter, im Pokal gab es ein 1:0 bei der FSG Spessart. Kroll blickt der Partie zuversichtlich entgegen: „Die Vorbereitung ist gut verlaufen und momentan sind alle Spielerinnen an Bord. Für das Spiel in Niederemmel sind wir gut aufgestellt und wollen nach dem Pokalsieg bestmöglich in die Saison starten.“