DSG Breitenthal mit Respekt Nicht nur Kathrin Claßen-Meier hat eine Rechnung offen 26.08.2026, 21:34 Uhr

i Symbolbild dpa

Drei Punkte trennen die DSG Breitenthal und den SV Obersülzen in der Tabelle. Geht es nach dem Willen der Gastgeberinnen, soll sich am Kräfteverhältnis nichts ändern, wenngleich die DSG weiß, dass ihr eine schwere Aufgabe bevorsteht.

Nicht von der Tabellensituation blenden lassen sollten sich die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal vor ihrem Heimspiel. Am Samstag um 17 Uhr ist der noch punktlose SV Obersülzen zu Gast. Der Kontrahent hat seine beiden Auftaktpartien – gegen Regionalliga-Absteiger SC Siegelbach (0:1) und den starken Aufsteiger FV Berghausen (2:5) – verloren und gehört damit zu den vier noch punktlosen Teams der Liga, doch von einem Selbstläufer ...







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