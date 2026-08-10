Mit dem Gastspiel beim SV Niederemmel beginnt für die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in rund zwei Wochen der Punktspiel-Alltag in der Rheinlandliga. Bis dahin gibt es für Trainer Sascha Baier aber noch reichlich Arbeit.
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Die insgesamt durchwachsene Vorbereitung schlossen die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mit einem 3:3 gegen den Hessenligisten SV Phönix Düdelsheim ab. „Diesmal waren wir direkt präsent“, freute sich SV-Coach Sascha Baier, dass sich seine Mädels gleich hellwach präsentierten.