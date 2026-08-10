Diezer Frauen spielen 3:3
Neuzugang Jana Maria Rahn wendet Niederlage spät ab
Die kürzlich von der JSG WällerLand an den Wirt gekommene Jana Maria Rahn (am Ball) sorgte mit ihrem Tor im Testspiel gegen Hess
Die kürzlich von der JSG WällerLand an den Wirt gekommene Jana Maria Rahn (am Ball) sorgte mit ihrem Tor im Testspiel gegen Hessenligist Düdelsheim dafür, dass dem SV Diez-Freiendiez letztlich immerhin ein Unentschieden gelang.
Andreas Hergenhahn

Mit dem Gastspiel beim SV Niederemmel beginnt für die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in rund zwei Wochen der Punktspiel-Alltag in der Rheinlandliga. Bis dahin gibt es für Trainer Sascha Baier aber noch reichlich Arbeit.     

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Die insgesamt durchwachsene Vorbereitung schlossen die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mit einem 3:3 gegen den Hessenligisten SV Phönix Düdelsheim ab. „Diesmal waren wir direkt präsent“, freute sich SV-Coach Sascha Baier, dass sich seine Mädels gleich hellwach präsentierten.
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