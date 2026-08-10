Diezer Frauen spielen 3:3 Neuzugang Jana Maria Rahn wendet Niederlage spät ab Stefan Nink 10.08.2026, 11:10 Uhr

i Die kürzlich von der JSG WällerLand an den Wirt gekommene Jana Maria Rahn (am Ball) sorgte mit ihrem Tor im Testspiel gegen Hessenligist Düdelsheim dafür, dass dem SV Diez-Freiendiez letztlich immerhin ein Unentschieden gelang. Andreas Hergenhahn

Mit dem Gastspiel beim SV Niederemmel beginnt für die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in rund zwei Wochen der Punktspiel-Alltag in der Rheinlandliga. Bis dahin gibt es für Trainer Sascha Baier aber noch reichlich Arbeit.

Die insgesamt durchwachsene Vorbereitung schlossen die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mit einem 3:3 gegen den Hessenligisten SV Phönix Düdelsheim ab. „Diesmal waren wir direkt präsent“, freute sich SV-Coach Sascha Baier, dass sich seine Mädels gleich hellwach präsentierten.







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